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Mısır Büyükelçisi'nden Türkiye karşıtı açıklama

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - MISIR'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi Mai Taha Mohamed, Güney Kıbrıs'tan Mısır7a gaz taşınmasının yolunu açacak devletler arası işbirliği anlaşmasına yakın olunduğunu söyledi. Türkiye'nin...

Mısır Büyükelçisi'nden Türkiye karşıtı açıklama

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - MISIR'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi Mai Taha Mohamed, Güney Kıbrıs'tan Mısır7a gaz taşınmasının yolunu açacak devletler arası işbirliği anlaşmasına yakın olunduğunu söyledi. Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımları kınayıp, Rumların arama çalışmalarını desteklediklerini söyleyen Mohamed, "Umarız bölgede askeri güç kullanacak noktaya gelmeyiz. Bu durumda Güney Kıbrıs’a her türlü yardımda bulunacağız" dedi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde görev yapan büyükelçiler, 'Yurt dışında yaşayan Kıbrıslılar' konferansında konuştu. İsrail Büyükelçisi Sammy Revel Rumların yanında olduklarını ifade ederek, "Kıbrıs'ın doğal kaynaklarını araştırıp kullanma hakkı bulunuyor. Bu kesin bir görüş. Sorunları askeri müdahaleler olmadan çözmeyi umuyoruz" dedi.
Mısır'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi Mai Taha Mohamed ise Güney Kıbrıs'tan Mısır'a gaz taşınmasının yolunu açacak devletler arası işbirliği anlaşmasına yakın olunduğunu söyledi. Türkiye'nin Akdeniz'deki doğalgaz adımlarını kınadıklarını söyleyen Mohamed, Rumların doğalgaz arama çalışmalarını ise desteklediklerini belirtti. Mısırlı Büyükelçi, "Umarız bölgede askeri güç kullanacak noktaya gelmeyiz. Bu durumda Güney Kıbrıs’a her türlü yardımda bulunacağız" diye konuştu.
ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty ise "Kıbrıs’ın coğrafik konumunun hem bir avantaj, hem de bir sıkıntı olduğuna işaret etti. Doherty, ABD'nin Exxon Mobil şirketinin bu yıl sonunda Akdeniz'de sondaja başlayacağını kaydetti. ABD Büyükelçisi, Türkiye’nin bu konudaki tavrının kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.
Yunanistan Büyükelçisi Elias Photopoulos, "Rumlar Akdeniz'de her türlü hakka sahip" derken Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Vekili Ian Whiting ise ülkesinin Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetlerinden endişe duyduğunu söyledi.

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