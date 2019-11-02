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Miras için yengesini öldürtmek istedi, polisin oyununa geldi

Rusya, () ? Rusya?da senatoryumun yöneticisi, miras için vefat eden kardeşinin eşinin kaçırılıp, öldürülmesi için bir arkadaşına 1 Milyon Ruble teklif etti. Ancak arkadaşı durumu polise ihbar etti. Harekete geçen polis, kadını ölmüş...

DIŞ HABERLER 01.11.2019, 16:56

Rusya, () ? Rusya?da senatoryumun yöneticisi, miras için vefat eden kardeşinin eşinin kaçırılıp, öldürülmesi için bir arkadaşına 1 Milyon Ruble teklif etti. Ancak arkadaşı durumu polise ihbar etti. Harekete geçen polis, kadını ölmüş gibi gösterip adamı da çalıştığı ofise baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Baskın anları Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 
Stavropol bölgesinde bulunan Kislovodsk şehrindeki bir sanatoryumun yönetici olan bir adam, kalan mirası alabilmek için vefat eden kardeşinin eşinin kaçırılıp, öldürülmesi için bir arkadaşına 1 Milyon Ruble (yaklaşık 89 bin 659 Lira) teklif etti. Arkadaşı ise, St. Petersburg?da ikamet etmekte olan kadını öldürmesi için kendisine teklif edilen parayı reddederek, durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine, polis aldığı bilgiler doğrultusunda bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, polis, sahte bir kaçırma planladı ve söz konusu kadının yüzüne özel yapılmış bir makyajla fotoğrafını çekti. Dana sonra bu fotoğraf, suçu organize eden sanatoryum yöneticisi adama gönderildi. Vefat eden kardeşinin eşinin öldürüldüğünü sanan adam ise arkadaşına teklif ettiği paranın transferini gerçekleştirmek üzereyken, polis ekipleri adamın çalıştığı ofise baskın düzenleyip, adamı gözaltına aldı.

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