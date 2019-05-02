Milletvekilleri,  Williamson için kovuşturma istiyor

Aynur Tattersall /Londra () - İngiltere'de milletvekilleri, Başbakan Theresa May tarafından görevden alınan Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın kovuşturulmasını isteniyor.

İşçi Partisi Başkan Yardımcısı Tom Watson, ''Eğer Ulusal Güvenlik Konseyi'nden sızdırdıysa, Gizli Sırlar Yasası kapsamında kovuşturulması gerekir. Ayrıca bakanlık kıdem tazminatından da vazgeçmelidir'' dedi. Gölge Savunma Bakanı Nia Griffith ise polisin devreye girerek Williamson hakkında geniş çaplı bir soruşturma yapması gerektiğini söyledi.

Williamson ise çocuklarının üzerine yemin ederek bilgi sızdırmadığını savundu.

The Daily Mail gazetesine konuşan Williamson, Theresa May’e geçmişte çok yardım ettiğini; Başbakan’ın bunu görmezden gelmesinin üzücü olduğunu söyledi.

ÜLKENİN İLK KADIN SAVUNMA BAKANI

Williamson'ın yerine Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt getirildi.

Gavin Williamson'ın görevden alınmasından sonra ülke tarihinde ilk kez bir kadın Savunma Bakanı olarak atandı.

Williamson'ın görevine son verilmesiyle birlikte son 12 ayda 6'sı bakan olmak üzere toplam 38 kişi hükümetten ayrılmış oldu.