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Miley Cyrus, Trump'ı trolleyen bakanın fotoğrafını paylaştı, büyük beğeni aldı

Ersin Arslan / Stockholm, 5 Şubat () – Twitter’da yayınladığı fotoğrafla Trumpı’ı trolleyen İsveç Başbakan Yardımcısı ve İklim Bakanı İsabella Lövin’in fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken, dünya basının da ilgi odağı...

Miley Cyrus, Trump'ı trolleyen bakanın fotoğrafını paylaştı, büyük beğeni aldı

Ersin Arslan / Stockholm, 5 Şubat () – Twitter’da yayınladığı fotoğrafla Trumpı’ı trolleyen İsveç Başbakan Yardımcısı ve İklim Bakanı İsabella Lövin’in fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken, dünya basının da ilgi odağı oldu. Son olarak ta Amerikalı ünlü yıldız Miley Cyrus İsveçli bakanın fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. 60 milyon takipçisi olan Miley Cyrus’un paylaştığı bakanın fotoğrafı yarım milyon beğeni aldı. İnstagram’daki paylaşımında ünlü yıldız Miley Cyrus ilk fotoğrafta sadece erkeklerle çevrelenmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın kürtaj yanlısı ululararası kuruluşlara ABD’nin yardımını durduran kararnameyi imzalarken çekilmiş fotoğrafının altına, İsveçli Bakan İsabella Lövin’in İsveç’in 2045 yılına kadar sera gazı salınımını sıfırlayacak yasa tasarısını imzalarken, etrafında sadece kadın çalışma arkadaşlarıyla çevrelenmiş fotoğrafını ‘‘Dikkatli bak Amerika’’ notuyla paylaştı. İsveçli bakanın Twitter paylaşımı aralarında BBC de olmak üzere bir çok ülke basınında ‘‘İsveçli bakan Trump’ı trolledi’’, ‘‘İsveçli bakan Trump’ı mı trollüyor’’ gibi başlıklarla yayınlandı.

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