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Midilli’nin Moria kampında bir göçmen kendini ateşe verdi

Io Chokona / Atina, 23 Mart () - Midilli’nin Moria göçmen ağırlama kampında 26 yaşındaki bir Suriyeli göçmen, adada uzun süre mahsur kaldığını protesto etmek için üstüne benzin döküp kendini ateşe verdi. Göçmen Politikası Bakan Vekili...

Midilli’nin Moria kampında bir göçmen kendini ateşe verdi

Io Chokona / Atina, 23 Mart () - Midilli’nin Moria göçmen ağırlama kampında 26 yaşındaki bir Suriyeli göçmen, adada uzun süre mahsur kaldığını protesto etmek için üstüne benzin döküp kendini ateşe verdi. Göçmen Politikası Bakan Vekili Dimitris Vitsas’ın kampı ziyaret etmesinin ardından meydana geldiği olaydan hemen sonra hastaneye kaldırılan Suriyeli gencin yaşamsal tehlikede olmadığı açıklandı.
 

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