Midilli Adası’ndaki Moria göçmen kampında ikinci ölüm vakası

Io Chokona / Atina, 28 Ocak () - Bu sabah Midilli’nin Moria sığınmacı-göçmen kampında Suriyeli bir sığınmacı, çadırında ölü bulundu. 46 yaşında olduğu bildirilen sığınmacının ölüm nedeni henüz belli değil. 24 Ocak’ta aynı sığınmacı-göçmen kampında 22 yaşındaki Mısırlı bir göçmen çadırında ölü bulunmuştu. Dört gün içinde cereyan eden ve nedenleri belirlenmeyen ölümler, yetkililerin kampa adlî tabip göndermelerine ve araştırmalar başlatmalarına neden oldu.