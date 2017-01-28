Io Chokona / Atina, 28 Ocak () - Bu sabah Midilli’nin Moria sığınmacı-göçmen kampında Suriyeli bir sığınmacı, çadırında ölü bulundu. 46 yaşında olduğu bildirilen sığınmacının ölüm nedeni henüz belli değil. 24 Ocak’ta aynı sığınmacı-göçmen kampında 22 yaşındaki Mısırlı bir göçmen çadırında ölü bulunmuştu. Dört gün içinde cereyan eden ve nedenleri belirlenmeyen ölümler, yetkililerin kampa adlî tabip göndermelerine ve araştırmalar başlatmalarına neden oldu.
Midilli Adası’ndaki Moria göçmen kampında ikinci ölüm vakası
Io Chokona / Atina, 28 Ocak () - Bu sabah Midilli’nin Moria sığınmacı-göçmen kampında Suriyeli bir sığınmacı, çadırında ölü bulundu. 46 yaşında olduğu bildirilen sığınmacının ölüm nedeni henüz belli değil. 24 Ocak’ta aynı...
28 Ocak 2017 Cumartesi 14:34
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