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Mevlüt Çavuşoğlu’nun toplantısı da iptal edildi

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 6 Mart () - Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılacakları toplantıların Daggenau ve Köln Belediyeleri tarafından iptal edilmelerinin ardından bu kez de Dışişleri...

Mevlüt Çavuşoğlu’nun toplantısı da iptal edildi

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 6 Mart () - Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılacakları toplantıların Daggenau ve Köln Belediyeleri tarafından iptal edilmelerinin ardından bu kez de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da yarın katılması planlanan toplantısı iptal edildi.
Hamburg’un Wilhelmsburg semtinde Plaza Event Center ‘de yapılacağı duyurulan Çavuşoğlu’nun toplantısının iptal gerekçesi ise yangın önlemlerinin yetersizliği. Welt Online’in bildirdiğine göre, salon Hamburg Belediyesi tarafından yangın alarm sisteminin gerekli şartları karşılamadığı gerekçesiyle kapatıldı. Salonun havalandırma sisteminin de çalışmadığının tespit edildiği belirtilirken, söz konusu salonun sadece Çavuşoğlu’nun toplantısına değil, diğer toplantılara da kapatıldığı ifade edildi.
Çavuşoğlu’nun yarın akşam saat 18:00’de burada toplantı yapacağı duyurulmuştu.
Daggenau Belediyesi Bakan Bozdağ’ın toplantısına iptal gerekçesi olarak da salonun küçüklüğü ve yetersiz park alanlarına bağlı olarak güvenliği göstermişti.

 

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