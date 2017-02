Metruk evde bulunan köpek “itfaiyeci” oldu

İstanbul, 23 Şubat () – ABD’nin New York şehrinde, metruk bir evde, aç ve susuz bırakılarak işkenceye uğramış bir köpek bulundu.

Geçtiğimiz sene, Erica Mahnken, Michael Favor ve Lara Ribeior tarafından kurulan evlat edinme esaslı ‘No More Pain Rescue’ adlı kötü muamele gören ve sokak hayvanlarını kurtarma odaklı organizasyon, aldıkjları bir ihbar üzerine New York’ta metruk bir evde bulunan pitbull cinsi köpeği himayelerine aldılar.

O esnada yeni bir köpeğe bakacak yeri olmayan organizasyon, New York İtfaiyesi’nin Fort Pitt istasyonunda çalışan itfaiyeci arkadaşlarından yardım istedi.

Daha önce rottweiler cinsi bir köpeğe ev sahipliği yapan istasyon, bulunan köpeğe geçici olarak bakmayı kabul etti.

Üç gün sonra Erica Mahnken’i arayan itfaiye istasyonun köpeği kalıcı olarak evlat edinmeyi istemesi üzerine ‘Ashley’ adı verilen köpek itfaiye istasyonunun maskotu oldu.

Bir instagram hesabına da sahip olan Ashley, yapılan paylaşımlarla ilgi odağı oldu.