Meşkov: Rusya ve Türkiye arasında faydalı işbirliğinin kuruldu

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 12 Ocak( )- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Rusya ve Türkiye'nin hem Suriye konusunda hem de ikili ilişkilerde faydalı işbirliğini kurmayı başardıklarını bildirdi.

Meşkov yaptığı açıklamada, "Türkiye ile faydalı işbirliğimiz gelişiyor. Bunun en iyi örneği, Suriye krizinin çözümündeki durum, aynı zamanda ekonomik alan başta olmak üzere ikili ilişkilerde ilerleme var" ifadelerini kullandı.

Meşkov, "Diyaloğumuz devam ediyor, ilişkilerimizin düzelmesi adım adım ilerliyor. Bu ilişkileri tam anlamıyla düzeltmekle kalmayıp ileriye taşımayı başarmayı umuyorum" diye ekledi.