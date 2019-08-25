Mesai bitimine 5 dakika kala geldi diye hasta ile ilgilenmediler
Rusya’da mesaisinin bitimine 5 dakika kaldığı gerekçesiyle hastayla ilgilenmeyi reddeden sağlık çalışanları için soruşturma başlatıldı. Olay, Rusya’nın Tümen kentinde meydana geldi. Tümen Hastanesi çalışanları, akciğer ödemi...
Olay, Rusya’nın Tümen kentinde meydana geldi. Tümen Hastanesi çalışanları, akciğer ödemi sebebiyle hastaneye kaldırılan genç kıza, mesai saatlerinin bitimine 5 dakika kaldığı için müdahale etmedi. Genç kızın erkek arkadaşı, kızı başka bir hastaneye götürmek zorunda kaldı.
‘TÜMEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA’
Tümen Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu durum kabul edilemez. Hastane federal kontrol altında, ancak zorunlu sağlık sigortası çerçevesinde, Tümen ve Tümen bölgesi sakinlerine tıbbi yardım sağlıyor. Önceden, bu tıbbi kurumun faaliyetlerinde bu tür ağır ihlaller kaydedilmedi. Gelecekte, bu tür durumları önlemek için durum ayrıntılı olarak incelenecek ve sağlık çalışanlarına katı cezalar uygulanacak” ifadeleri kullanıldı.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016