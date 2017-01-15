Merkel’i suçlayıp partisinden istifa etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in sığınmacı politikalarını eleştiren Erika Steinbach (73), Merkel’i protesto etmek amacıyla kırk yılı aşkın süredir üyesi olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden (CDU) istifa etti. Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Steinbach, genel başkanı Angela Merkel’i hukuk tanımamakla itham etti. Steinbach,1974 yılından bu tarafa üyesi olduğu partiden ayrılışını, ”Şu anda CDU’yu seçer miyim? Hayır. Bu şartlarda CDU’ya üye olur muyum? Hayır. Buradan dürüstçe şu sonuca ulaşılabilir; CDU’dan ayrılmak” sözleriyle duyurdu.

Merkel yasaları ihlal etti

Milletvekilliği görevini dönem sonuna kadar sürdüreceğini kaydeden Steinbach, 2015 yılı son baharında Almanya’nın sınırlarını sığınmacılara açan Merkel’i yasaları ihlal etmekle itham etti. Steinbach, “Aylarca kim oldukları bilinmeden insanların otobüsler ve trenlerle sınırdan taşınması istisnai bir durum değil, AB anlaşmaları ve bizim yasal düzenlemelerimize aykırı olarak yapılan kasıtlı bir eylemdi” diye konuştu.

Sığınma hakkının kötüye kullanıldığına da dikkat çeken Erika Steinbach, gelenlerin çoğunun Cenevre Sözleşmesi’ne göre sığınmacı sayılmadıklarını savundu. Steinbach, sığınmacılarla birlikte Almanya’ya teröristlerin de geldiğine dikkat çekti. Steinbach, Başbakan Angela Merkel’in sadece sığınmacı politikasında değil, enerji politikaları değişikliği ve Euro’nun kurtarılması sürecinde de hukuka aykırı davrandığını öne sürdü.

Umarım AfD parlamentoya girer

Seçim bölgesi Frankfurt am Main’den yedi defa doğrudan Federal Meclise girmeyi başaran Steinbach, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Federal Meclise girmesinden yana olduğunu da söyledi. Şimdilik AfD’ye katılmayı düşünmediğini belirten Steinbach, ” Umarım AfD, yeniden ciddi bir muhalefetin olması için Federal Parlamentoya girer. Demokrasi ancak böylelikle canlı kalır” diye konuştu.

Erika Steinbach kimdir?

25 Temmuz 1943 doğumlu Erika Steinbach, 1974’te girdiği CDU’dan ilk kez 1990 yılında Federal Parlamento milletvekili seçildi. Yedi kez doğrudan seçilmeyi başaran Steinbach, 2000 yılında bu tarafa parti yönetiminde bulunuyor ve Birlik partileri CDU/CSU’nun 2005 yılından bu tarafa insan hakları ve insani yardımlar konusundaki çalışma grubu başkanlığını yürütüyor.