Merkel’den Manchester açıklaması: Bu tür saldırılar ancak azmimizi güçlendirir

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 23 Mayıs ()- Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün gece İngiltere’nin Manchester kentinde gerçekleştirilen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırını kınadı. Saldırıda hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getiren ve yaralılar ile kurbanların yakınlarının acılarını paylaşan Merkel, “Almanya sizinle” mesajını verdi.

“Birisinin çok sayıda kişiyi öldürmek veya yaralamak için neşeli bir pop konserini hedef almasını anlamak mümkün değil” diyen Merkel mesajında, “Bu terör saldırısı sadece İngiliz dostlarımız ile böyle insanlık dışı eylemleri planlayanlara karşı ortak hareket etme azmimizi güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.