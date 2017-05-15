Merkel’den İncirlik açıklaması: Alternatiflerden biri Ürdün

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 15 Mayıs ()- Almanya Başbakanı Angela Merkel, İncirlik konusunda açıklama yaparak, alternatif arandığı yönündeki haberleri doğruladı. Merkel, alternatiflerden birinin Ürdün olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Alman parlamenterlere İncirlik Üssü’nde görevli askerleri ziyaret etme izni vermemesini Alman Dışişleri “Kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirmişti. Konuya ilişkin bizzat açıklama yapan Merkel, Almanya’nın Türkiye ile görüşmeleri sürdürmekten yana olduğunu söyledi. Merkel, Türkiye ile görüşmelere paralel olarak İncirlik’e alternatif aranacağını belirterek,” Ürdün alternatiflerden biri” diye konuştu.

Federal Parlamento milletvekillerine Alman askerlerini ziyaret izni verilmesinin kendisi açısından "kabul edilemez” olduğunu belirten Merkel, "Alman ordusu parlamentonun ordusudur, bu nedenle milletvekillerimizin askerlerimizi ziyaret edebilmeleri kesinlikle gerekmektedir” ifadelerini kullandı.