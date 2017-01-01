Merkel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 1 Ocak () - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul’da gece kulübü saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziyelerini iletti.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter tarafından yapılan açıklamada, ”Başbakan Angela Merkel, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziyelerini iletti” denildi.

Açıklamaya göre Merkel, ”Teröristler ülkenizi bir kez daha hedef aldı, İstanbul’da yeni yılı birlikte kutlamak isteyen insanlar, insanlık dışı hain saldırının hedefi oldu. Bu saldırıyı kınıyor ve şahsınıza taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim kurbanlar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte” ifadelerini kullandı.