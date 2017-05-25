Merkel: Ziyarete izin verilmezse İncirlik'i terk etmek zorundayız

Hakan Aytaş / Köln, 25 Mayıs () - Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de, Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaretine izin verilmemesi durumunda Alman askerlerin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden çekilebileceğini söyledi.

Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmede konuyu açıklıkla dile getireceğini ifade etti. Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısına girişte açıklama yapan Merkel, “Biz parlamento ordusuna sahibiz. Parlamento üyelerimiz bizim askerlerimizi ziyaret edebilmeli. Aksi takdirde İncirlik'i terk etmek zorundayız. Ziyaretler Alman ordusunun faaliyetleri için esas teşkil etmektedir” dedi.

İncirlik'te 260 Alman askeri bulunuyor

Kısa süre önce Türkiye, Almanya Federal Parlamentosu Savunma Komisyonu üyelerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti. Halen İncirlik'te 260 Alman askeri bulunuyor. Bu askerler DAEŞ Terör Örgütü'ne karşı yürütülen operasyonlarda Tornado keşif uçaklarıyla görev yapıyorlar. Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Konya'daki Alman askerlerin geri çekilmesini gündeme getirmişti. Konya'daki Alman askerleri ise Awacs uçaklarıyla NATO'nun keşif uçuşlarına katılıyorlar.