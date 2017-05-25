Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Merkel: Ziyarete izin verilmezse İncirlik'i terk etmek zorundayız

Hakan Aytaş / Köln, 25 Mayıs () - Almanya Başbakanı Angela Merkel,  NATO zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de, Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaretine izin verilmemesi durumunda Alman askerlerin Adana'daki İncirlik...

Merkel: Ziyarete izin verilmezse İncirlik'i terk etmek zorundayız

Hakan Aytaş / Köln, 25 Mayıs () - Almanya Başbakanı Angela Merkel,  NATO zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de, Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaretine izin verilmemesi durumunda Alman askerlerin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden çekilebileceğini söyledi.

Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmede konuyu açıklıkla dile getireceğini ifade etti. Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısına girişte açıklama yapan Merkel, “Biz parlamento ordusuna sahibiz. Parlamento üyelerimiz bizim askerlerimizi ziyaret edebilmeli. Aksi takdirde İncirlik'i terk etmek zorundayız. Ziyaretler Alman ordusunun faaliyetleri için esas teşkil etmektedir” dedi.

İncirlik'te 260 Alman askeri bulunuyor

Kısa süre önce Türkiye, Almanya Federal Parlamentosu Savunma Komisyonu üyelerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti. Halen İncirlik'te 260 Alman askeri bulunuyor. Bu askerler DAEŞ Terör Örgütü'ne karşı yürütülen operasyonlarda Tornado keşif uçaklarıyla görev yapıyorlar. Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Konya'daki Alman askerlerin geri çekilmesini gündeme getirmişti. Konya'daki Alman askerleri ise Awacs uçaklarıyla NATO'nun keşif uçuşlarına katılıyorlar.   

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246