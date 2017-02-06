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Merkel, Birlik Partileri'nin ortak başbakan adayı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 6 Şubat () - Partisi tarafından daha önce başbakan adayı olarak gösterilen Merkel’e, ortak parti CSU’dan da destek geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Eylül’de yapılacak federal parlamento...

Merkel, Birlik Partileri'nin ortak başbakan adayı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 6 Şubat () - Partisi tarafından daha önce başbakan adayı olarak gösterilen Merkel’e, ortak parti CSU’dan da destek geldi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Eylül’de yapılacak federal parlamento seçimlerinde resmi olarak Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU’nun ortak adayı oldu. Birlik partileri, iki partinin ortak seçim kampanyasının belirlenmesi amacıyla Münih’teki CSU merkezinde bir araya geldi. Partisi tarafından daha önce başbakanlık için aday gösterilen Merkel, aralarında sığınmacı sorununun nasıl çözüleceği konusunda derin görüş ayrılıkları olan kardeş Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi tarafından da başbakanlığa resmen aday olarak kabul edildi. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer, Merkel’i genel seçimlerde destekleme kararı aldıklarını açıkladı.
Sığınmacı sorununda hala anlaşmazlık var
Her iki parti ortak seçim çalışmalarında güvenlik, ekonomi ve istihdam gibi ortak noktalara ağırlık verecek. İki parti arasında soğuk rüzgarlar estiren sığınmacılar konusunun ise, şimdilik kenarda bırakılacağı belirtiliyor. Seçim stratejilerinin belirlenmesi için birlik partilerinin önümüzdeki haftalarda çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.

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