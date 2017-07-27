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"Merkel aradı, Juncker telefonu yüzüne kapadı"

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 27 Temmuz () - AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, dünyanın en güçlü kadın politikacısı olarak görülen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in basın toplantısı sırasında gelen telefonuna çıkmadı. Slovakya...

"Merkel aradı, Juncker telefonu yüzüne kapadı"

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 27 Temmuz () - AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, dünyanın en güçlü kadın politikacısı olarak görülen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in basın toplantısı sırasında gelen telefonuna çıkmadı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bugün Brüksel’de görüşen Jean Claude Juncker’in telefonu, Fico ile basın toplantısı için kameraların karşısına geçtiği esnada çaldı. Telefonunun sesini duyan Juncker, “Pardon, eşim arıyor” dedikten sonra telefonunun ekranına bakınca, arayan kişinin eşi olmadığını anladı. Arayan kişinin Almanya Başbakanı Angela Merkel olduğunu gören Juncker, “Hayır, arayan Bayan Merkel’di” dedi. Bunun üzerine Robert Fico başta olmak üzere, Juncker ve beraberindekiler gülüştü.

Şu anda tatilde olan Merkel’in Juncker’i neden aradığı merak konusu olurken, Alman basını Merkel’in Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı’nın Avusturya ve Slovenya'nın başvurusuna yönelik olarak ülkelerindeki sığınma taleplerini reddedebileceği yönündeki kararı olabileceğini yazdı.

Juncker cephesinden Merkel’in neden aradığı konusunda açıklama yapılmadı. Olayı haberleştiren Alman basını ise, esprili bir şekilde “Merkel aradı, Juncker telefonu yüzüne kapadı” başlığını kullandı.

 

(Fotoğraflı)

 

Görüntü Dökümü:

- Juncker ve Fico'nun basın toplantısı

- Merkel'in araması ve Juncker'in telefonu kapatması

 

 

 

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