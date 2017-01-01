Merkel: 2016 zor sınavlarla dolu bir yıldı

Teröre karşı alternatifin hukuk devleti ve demokrasi olduğuna vurgu yapan Merkel, terörün yaşam tarzını belirlemesine izin vermeyeceklerini söyledi. Merkel, “Teröre karşı birlikte daha güçlüyüz” diye konuştu. Alman devletinin vatandaşlarının güvenliği için her türlü önlemi aldığını ve almaya devam edeceğini kaydeden Merkel, 2017’de bunun için gerekli politik ve yasal önlemleri acil olarak alacaklarını vurguladı.
Teröre karşı alternatifin hukuk devleti ve demokrasi olduğuna vurgu yapan Merkel, terörün yaşam tarzını belirlemesine izin vermeyeceklerini söyledi. Merkel, “Teröre karşı birlikte daha güçlüyüz” diye konuştu. Alman devletinin vatandaşlarının güvenliği için her türlü önlemi aldığını ve almaya devam edeceğini kaydeden Merkel, 2017’de bunun için gerekli politik ve yasal önlemleri acil olarak alacaklarını vurguladı.