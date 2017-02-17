Meksikalı uyuşturucu kaçakçıları sınırı mancınıkla aştı

İstanbul, 17 () – ABD – Meksika sınırında görev yapan federal ajanlar, sınırın güney tarafına yerleştirilmiş bir mancınık mekanizması ve fırlatılmaya hazır durumda iki paket marijuana buldular.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi tarafından bulunan mancınık hakkında Meksika yetkililerine haber verilmesi üzerine Meksikalı yetkililer mancınığı sökerek ABD tarafına, bulunan 21 kilogram marijuana ile birlikte teslim ettiler.

Bu uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı ilk yaratıcı yöntem değil, daha önce tünneller kazarak uyuşturucu kaçıran kaçakçılara ait, 2012 yılındaiçinde raylı sistem olan bir tünel keşfedilmişti. Ancak bu yöntemi özel kılan detay ise mancınığın sınır tellerine monte edilmiş olması.

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