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Meksikalı ünlü radyocu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meksika () - Meksikalı ünlü radyo sunucusu Jesus Ramos Rodriguez (58), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay ülkenin güneydoğusundaki Tabasco eyaletinin Emiliano Zapata belediyesinde meydana geldi. 20 yılı aşkın...

Meksikalı ünlü radyocu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meksika () - Meksikalı ünlü radyo sunucusu Jesus Ramos Rodriguez (58), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay ülkenin güneydoğusundaki Tabasco eyaletinin Emiliano Zapata belediyesinde meydana geldi.

20 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan ve ‘Chuchin’  adı ile ‘Bugün Bölgemiz’ adlı programı hazırlayan ve sunan Rodriguez’in, bugün bir kafede arkadaşı ile oturduğu sırada, yanlarına gelen bir kişinini silahlı saldırısına uğradığı belirtildi. Rodriguez olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise kaçtı.

Meksika İçişleri Bakanı Marco Rosendo Medina Filigrana, Ramos’un ölümüyle ilgili olarak başsağlığında bulundu ve cinayetle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütme sözü verdi.

Meksika Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 2000 yılından bu yana 140 gazetecinin öldürüldüğünü; 21 gazetecisinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu.

Jesus Ramos Rodriguez, bu yılbaşından beri ülkede öldürülen ikinci gazeteci. Ocak ayında da yerel bir radyo istasyonunun yöneticisi olan 34 yaşındaki Jose Rafael Murua Manriquez öldürülmüş; cesedi 20 Ocak’ta Baja California Sur eyaletinde Mulege bölgesinde yol kenarında bulunmuştu.

 

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