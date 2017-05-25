Meksikalı gazeteci, Trump’un göçmen politikalarının kurbanı oldu

Filiz Yavuz / Madrid, 25 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump’un sert göçmen politikaları Meksikalı bir gazeteciyi mağdur etti. Siyasi sığınma talep ettiği ABD’de aylarca kötü koşullarda cezaevinde tutulan gazeteci Martin Mendez Pineda, en sonunda sığınma talebini geri çekti ve ölümle tehdit edildiği ülkesine döndü.

Guerrero eyaletinde yayın yapan Novedades Acapulco gazetesinin muhabiri Martin Mendez Pineda, federal polis memurları tarafından şiddete uğradı, göz altına alındı ve ölümle tehdit edildi. 26 yaşındaki Mendez, bu olayın ardından sığınma talebi için gerekli evrakların hepsini hazırlayarak 5 Şubat'ta ABD-Meksika sınırına gitti ve burada siyasi sığınma talebinde bulundu. ABD yetkililerince göz altına alınarak sığınmacıların kısa süreli olarak tutulduğu cezaevine gönderilen Mendez, sığınma talebinin inandırıcı olup olmadığını anlamak için yapılan mülakatı geçti. Fakat sığınma talebini inandırıcı bulan yetkililer gazetecinin şartlı tahliye talebinireddetti ve dava henüz göçmen mahkemesinde sonuçlanmadığı için gazeteciyi cezaevinde tutmaya devam etti.

"Sığınma hakkı kriminalize ediliyor”

Mendez Nisan ayında Sınır Tanımayan Gazeteciler’e yazdığı mektupta şöyle yazdı: “İltica etmeye karar verdiğimde yasaların gerektirdiği tüm belgeleri sunduktan sonra iyi karşılanacağını düşünüyordum. Ama ABD'ye ulaştığımda, bunun öyle olmadığını anladım. Sadece bürokrasi hüküm sürüyordu. (…) Gerçekten de göründüğünden daha karmaşık. Şu bir gerçek ki buradaki bütün sığınmacılara suçlu yada uyuşturucu kaçakçısı muamelesi yapılıyor. Ne yazık ki şimdi ben de bunu yaşıyorum”

Üstelik yılanların ve sıçanların olduğu cezaevinin koşulları da kötüydü.

ABD Göçmenlik ve Gümrük İdaresi'ne (ICE) göre ikinci şartlı tahliye talebinin de kabul edilmemesi üzerine genç gazeteci sığınma talebinin geri çekti ve ülkesine geri döndü. Mendez'in Meksika'da nerde olduğu güvenlik gerekçesiyle gizli tutuyuyor.

Mendez'in avukatı Carlos Spector ise duruma tepki göstererek "Sığınma hakkı kriminalize ediliyor ve hiç bir neden olmaksızın kefalet (ile serbest bırakılma talebi) reddediliyor. Bunu sınırdaki Meksikalılar için politik bir saldırı olarak değerlendirmek zorundayız” dedi.

25 Ocak'ta Trump, ABD'de göz altına alınan göçmenlerin daha az kişinin serbest bırakılmasını öngören bir kararname imzalamıştı.

İstatistiklara göre 2016'da Meksika'dan yapılan 12 bin 831 sığınma talebinin yüzde 4'ünden azına olumlu yanıt verilmiş.

Meksika basın özgürlüğünde 149. sırada

Meksika ise hem Mendez hem de diğer gazeteciler için tehlike arz etmeye devam ediyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in basın özgürlüğü sıralamasındaki 180 ülkeden 149. olan Meksika’da geçen yıl 11, bu yıl da 8 gazeteci öldürüldü. Basın özgürlüğü savunucusu Article 19'un yeni raporuna göre Meksika'da gazetecileri öldürenlerin yüzde 99.7'si kaçıyor.