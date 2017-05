Meksikalı et ihracatçıları Müslüman pazar arayışında

Filiz Yavuz / Madrid, 16 Mayıs ()- Donald Trump’un ABD devlet başkanı olmasının ardından endişe yaşayan Meksika et sektörü, ABD pazarına alternatif olarak gözüne Müslüman piyasaları kestirdi. Meksikalı et ihracatçıları Müslüman ülkelere et satmak istiyor.

Et ihracatçıları Trump’ın Meksika politikalarının ardından Kanada, ABD ve Meksika arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden müzakere edilme olasılığından dolayı kendilerini garanti altına almak istiyor. Meksika basınına göre büyüyen et endüstrisi, ABD’deki alıcılara olan bağımlılığını azaltmak için Ortadoğu’daki müslüman tüketicileri hedefliyor.

Meksika’nın en büyüklerinden SuKarne şirketinin sahibi Jesus Vizcarra, müslüman ülkelerdeki potansiyeli vurgulayarak kısa vadede Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Lübnan’ı araştırdıklarını söyledi. Sukarne, helal et sertifikalarını da almaya başladı.

Meksika Sığır Yetiştiricileri Birliğine göre dünyanın en büyük altıncı sığır eti üreticisi olan Meksika, 2018’de helal et ihracatının dörde katlayarak 20 bir tona çıkarmayı planlıyor. Ülkenin şimdiki yıllık helal et ihracatı ise 5 bin ton.