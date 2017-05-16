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Meksika’da bir günde iki gazeteci öldürüldü

Gazeteci cinayetlerinin bitmediği Meksika’da iki gazeteci daha öldürüldü. Böylece ülkede bu yıl içinde öldürülen gazeteci sayısı 7’ye yükseldi. Meksika’da geçen yıl 11 gazeteci öldürülmüştü. Jalisco eyaletinin Autlan de Navarro...

Meksika’da bir günde iki gazeteci öldürüldü
Gazeteci cinayetlerinin bitmediği Meksika’da iki gazeteci daha öldürüldü. Böylece ülkede bu yıl içinde öldürülen gazeteci sayısı 7’ye yükseldi. Meksika’da geçen yıl 11 gazeteci öldürülmüştü.

Jalisco eyaletinin Autlan de Navarro kentinde yerel El Costeño dergisinin müdür yardımcısı Sonia Cordova ve 26 yaşındaki oğlu Hector Jonathan kent merkezinde silahlı saldırıya uğradı. Genç adam saldırı sırasında yaşamını yitirirken, gazeteci Cordova’nın hastaneye götürülürken öldüğü açıklandı. Ancak başsavcılık gazetecinin ölümünü henüz teyit etmedi.

Olayla ilgili soruşturma açılırken saldırganların hızla kaçmasının, görgü tanıklarının saldırganları tanımlamasını zorlaştırdığı bildirildi.

Uluslararası ödüllü muhabir de öldürüldü

Sabah saatlerinde ise Meksika’nın Sinaloa eyaletinde ülkenin en büyük gazetesi La Jornada’nın uluslararası çapta ün yapmış muhabiri Javier Valdez de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Valdez, uyuşturucu ticaretiyle ilgili haberleri nedeniyle 2011 yılında Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) Basın Özgürlüğü Ödülü'nü almıştı.

Bu olayla birlikte Meksika'da yıl içinde öldürülen gazeteci sayısı yediye yükseldi

Meksika'da 2016'da 11 gazeteci öldürülmüş ve medya mensuplarına yönelik 400'ün üzerinden saldırı kaydedilmişti.

 

(Fotoğraflı)

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