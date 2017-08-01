Meksika’da bir gazeteci daha öldürüldü

Filiz Yavuz / Madrid, 1 Ağustos () - Gazeteciler için en tehlikeli ülkelerden biri olarak anılan Meksika’da bir gazetecinin daha öldürülmesiyle, Meksika’da 2017 yılında öldürülen gazeteci sayısı 9’a çıktı.

Rosarito Haber Kanalı’nda (CNR) çalışan gazeteci Luciano Rivera ülkenin kuzey batısında bulunun ABD sınırındaki Baja California eyaletinde bir barda silahlı saldırıya uğradı. Aynı zamanda "Dictamen" dergisinin ve bu dergiye bağlı bir haber portalının genel yayın yönetmeni olan Revera yerel saatle 01.40’te kafasından vurularak öldürüldü.

Yerel basın, polis tarafından yapılan ilk açıklamalara göre silahlı saldırının barda çıkan bir kavganın sonucunda gerçekleştiğini duyurdu. Polis, kavganın neden çıktığına ve neden gazeteciye saldırıda bulunulduğuna dair herhangi bir açıklama yapmazken, saldırganın taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandığı açıklandı.

Gazeteciler için en tehlikeli ülke

Meksika’da sadece 2017 yılında cinayete kurban giden Meksikalı gazetecilerin sayısı ise 9 oldu. Meslektaşı öldürüldükten sonra Meksikaya sığınan Honduraslı gazeteci Edwin Rivera Paz da aynı eyalette öldürülmüştü.

Meksika’yı gazeteciler için yarımküredeki en tehlikeli ülke olarak tanımlayan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2006-2016 arasında ülkede 21 gazetecinin öldürüldüğünü ve katillerin cezasız kaldığını söylüyor. Meksika’da geçen sene ise 11 gazeteci öldürülmüştü.