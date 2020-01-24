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Meksika sınırında göçmen - polis çatışması
DIŞ HABERLER 24.01.2020, 11:31
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkıp, ABD’ye gitmek üzere Guatemala-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerin ülkeye geçişini Meksika sınır polisi engelledi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Guatemala-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerin özellikle ülkenin Chiapas eyaletine doğru gelip, ülkeye yasa dışı girmeye çalıştığı ve güvenlik güçlerinin de buna engel olduğu bildirildi.
Önceki günlerde de ABD’ye gitmek için yola çıkan El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala gibi Orta Amerika ülkelerinden göçmenlerin Guatemale’nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaştığı, bir kısmının Suchiate Nehri’ni yürüyerek geçtiği ve Meksika’ya girdiği belirtilmişti. Ülkelerindeki işsizlik, yoksulluk gibi nedenlerden kaçarak sınıra gelen göçmenlerle Meksika güvenlik güçleri arasında sıkça çatışma yaşanıyor.
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