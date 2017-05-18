Meksika gazetecileri koruyacak

Filiz Yavuz / Madrid, 18 Mayıs ()- Gazeteci cinayetlerinin giderek arttığı Meksika’da hükümet, gazetecileri korumak için bir dizi önlemler alacağını açıkladı. Önlemlerin arasında basına karşı işlenen suçları kovuşturmak üzere bazı savcıların uzmanlaştırılması da var. Bu hafta öldürülen iki gazeteciyle birlikte ülkede bu yıl öldürülen gazeteci sayısı 7’e çıkmıştı. En son öldürülen gazetecilerden 2011 Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü sahibi Javier Valdez, ülkedeki uyuşturucu trafiği ve onun paralelinde gelişen şiddet ortamı üzerine çalışıyordu.

Meksika devlet başkanı Enrique Peña Nieto, "Son nefesime kadar Meksika'nın ihtiyaç duyduğu cesur, titiz ve profesyonel gazeteciliğin tam olarak yapılabilmesi adına gerekli koşulları güçlendirmek için mücadele edeceğim” dedi. Eyalet yönetimleriyle işbirliği içinde federal hükümetin gazetecileri ve insan hakları savunucularını korumak için bir protokol imzalanacağını duyuran Nieto, koruma mekanizmaları için ayrılmış bütçenin ve bu mekanizmaların yapısının güçlendirileceğini söyledi.

Meksiko valisi ve Ulusal Valiler Konferansı başkanı Miguel Ángel Mancera, gazeteciler ve insan hakları savunucularına karşı işlenen suçların araştırılması ve önlenmesi için devlet savcılarından bir kısmının uzmanlaştırılması kararının onandığını teyit etti. Ayrıca Mancera, İnsan Hakları Ulusal Komisyonu'nu ile uyum içinde "federal ölçekte gazetecilere karşı saldırı ve risk haritasının” çıkarılacağını ve bu suçlardan dolayı mağdur olanların da dikkate alınacağını söyledi.

Anne Cordova yaralı, derginin muhabiri oğul Cordova öldü

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde ülkenin en büyük gazetesi La Jornada’nın uluslararası çapta ün yapmış muhabiri Javier Valdez cinayetiyle aynı gün, Jalisco eyaletinin Autlan kentinde haftalık El Costeño dergisinin yöneticisi Sonia Cordova, aynı dergide muhabir olarak çalışan oğlu Jonathan Rodríguez Cordova ile birlikte silahlı saldırıya uğramıştı. Oğul Cordova olay yerinde hayatının kaybederken, anne Cordova’nın hastaneye götürülürken öldüğü iddia edilmişti. Ancak savcılık Sonia Cordova’nın yaralı olduğunu duyurdu.

Ülkede en az 200 gazeteci devlet koruması altında yaşarken işlenen yeni cinayetler üzerine gazeteciler meslektaşlarının öldürülmesini protesto ederek Angel de la Independencia meydanına “Meksika’da bizi öldürüyorlar. Sessiz kalma” yazdı. Sosyal medyada ise #NosEstanMatando (#BiziÖldürüyorlar) etiketi altında pek çok mesaj paylaşıldı.

Suikaste uğrayan gazeteci sayısı 2017’de Jonathan Rodríguez Córdova ile birlikte 7’ye çıktı. Meksika’da geçen sene ise 11 gazeteci öldürülmüştü.