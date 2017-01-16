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Meksika'da müzik festivalinde ateş açıldı: En az 5 ölü

İstanbul, 16 Ocak () - Meksika’da bir müzik festivalinde ateş açılması sonucunda en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Meksika’nın Yucatan Yarımadasında yer alan, Playa Del Carmen şehrinde düzenlenen BPM Festivali'nin kapanış partisinde...

Meksika'da müzik festivalinde ateş açıldı: En az 5 ölü

İstanbul, 16 Ocak () - Meksika’da bir müzik festivalinde ateş açılması sonucunda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika’nın Yucatan Yarımadasında yer alan, Playa Del Carmen şehrinde düzenlenen BPM Festivali'nin kapanış partisinde kalabalığın içinde ateş açıldı. Bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybedenler arasında olduğu ifade edildi.

Festivalde yer alan DJ Jackmaster saldırıyı Twitter’dan duyurdu. Kalabalığın arasından birkaç el ateş edildiğini ifade eden DJ Jackmaster birkaç dakika sonra festival alanının başka bir bölgesinden de silah seslerinin geldiğini belirtti.

350’den fazla sanatçının katıldığı festivale binlerce müzik sever akın etti. Festivalin websitesinde silahlı saldırının kartelle ilgili olabileceği iddia edildi.

Festival organizatörleri bütün parti ve eğlencelerin iptal edildiğini ve polis tarafından soruşturmanın başladığını Twitter üzerinden duyurdu. Katılımcılara durum kontrol altına alınana kadar otellerini terk etmemeleri önerildi.

(Photo)

 

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