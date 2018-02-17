Meksika'da helikopter düştü: 13 ölü, 15 yaralı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 17 Şubat () - Meksika'yı vuran 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden askeri helikopter inmeye çalışırken araçların üzerine düştü. Meksika İçişleri Bakanı'nı ve Oaxaca Eyaleti Valisi'ni taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 12'si olay yerinde 2'si de kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 13 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Bakan ve vali, kazadan kurtuldu.

Meksika'nın güney ve orta bölgelerini sarsan 7.2 büyüklüğündeki deprem sonucu, başkent Mexico City ve ülkenin güney bölgesinde yaklaşık 1 milyon ev ve işyeri elektriksiz kaldı, en az 50 bina da hasar gördü.

