Meksika'da Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Başkent Meksiko City'de de hissedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.
Meksika'da 7.5 şiddetinde deprem!
Meksika'da Pinotepa De Don Luis bölgesinde 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Başkent Meksiko City'de de hissedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.
17 Şubat 2018 Cumartesi 03:14
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