Meksika'da 7.2 büyüklüğünde deprem (2)

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.2 olarak revize etti. Meksika’nın güney ve orta bölgelerinde hissedilen depremin ardından 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı. Depremde bazı binalar hasar görürken, henüz can kaybı olup olmadığı bildirilmedi.