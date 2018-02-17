ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.2 olarak revize etti. Meksika’nın güney ve orta bölgelerinde hissedilen depremin ardından 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı. Depremde bazı binalar hasar görürken, henüz can kaybı olup olmadığı bildirilmedi.
Meksika'da 7.2 büyüklüğünde deprem (2)
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.2 olarak revize etti. Meksika’nın güney ve orta bölgelerinde hissedilen depremin ardından 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı. Depremde bazı...
17 Şubat 2018 Cumartesi 06:14
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