Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

Mehmetçik, Kosovalı yaşlıları sağlık taramasından geçirdi

Enis Tabak / Dragaş, 18 Mayıs () - Kosova Güney Müşterek Bölgesel Birlik Komutanlığı'nın girişimleriyle Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk ve Polonyalı sağlık subayları Dragaş'a bağlı Restelica köyünde...

Mehmetçik, Kosovalı yaşlıları sağlık taramasından geçirdi

Enis Tabak / Dragaş, 18 Mayıs () - Kosova Güney Müşterek Bölgesel Birlik Komutanlığı'nın girişimleriyle Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk ve Polonyalı sağlık subayları Dragaş'a bağlı Restelica köyünde sağlık taraması faaliyeti gerçekleştirdi.

Restelica köyündeki sağlık taramasında 75 vatandaşın sağlık taramasının yapıldığı belirtildi. Mehmetçik ve Polonya askerlerinin Restelica'da yaptığı sağlık taramasının ardından Orahovaç bölgesinde de 30 vatandaşında sağlık taramasından geçtiği belirtildi. Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri her türlü destekle Kosova halkına yardım etmeye devam ediyor.

 

(Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246