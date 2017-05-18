Mehmetçik, Kosovalı yaşlıları sağlık taramasından geçirdi

Enis Tabak / Dragaş, 18 Mayıs () - Kosova Güney Müşterek Bölgesel Birlik Komutanlığı'nın girişimleriyle Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk ve Polonyalı sağlık subayları Dragaş'a bağlı Restelica köyünde sağlık taraması faaliyeti gerçekleştirdi.

Restelica köyündeki sağlık taramasında 75 vatandaşın sağlık taramasının yapıldığı belirtildi. Mehmetçik ve Polonya askerlerinin Restelica'da yaptığı sağlık taramasının ardından Orahovaç bölgesinde de 30 vatandaşında sağlık taramasından geçtiği belirtildi. Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri her türlü destekle Kosova halkına yardım etmeye devam ediyor.

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