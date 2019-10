 'Mehmetçik Kosova'ya barış, huzur getirdi'

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altından görev yapan Türk askeri, her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor.



20 yıldan bu yana Kosova'nın kalkınmasında her türlü destekle Kosova halkının yanında olan Mehmetçik, Kosova'nın Klina bölgesindeki İsmet Reca İlköğretim Okulu'na bilgisayar dershanesi kurdu. Kosovalı çocukların daha kaliteli eğitim görmeleri için bilgisayar dershanesi kuran Mehmetçik, dershaneye 31 adet masaüstü bilgisayar yanı sıra bilgisayar masası ile projeksiyon cihazları hediye etti.



Dersanenin açılışı için düzenlenen törene Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar’ın yanı sıra Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Numan Baş, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ile okul yöneticilerinin katıldı.



Törende konuşma yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Numan Baş, Türk askeri olarak 20 yıldan bu yana her türlü destekle Kosova halkının yanında olduklarını ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da, Türkiye’nin kurumlarıyla birlikte Kosova'nın kalkınmasına olan desteğinin devam edeceğini söyledi. İsmet Reca İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Krasniqi ise, Türk askerinin Kosova'da barışın yanı sıra huzuru getirdiğini söyledi. Krasniqi, 20 yıldır Kosova'da bulunan Türk askerinin bugüne kadar her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından davetlileri Türk askeri tarafından donatılarak yapılan bilgisayar dershanesini gezdiler. Tören, çocukların folklor gösterileriyle sona erdi.