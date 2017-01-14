Mehmetçik aşırı soğuklarla boğuşan Kosova halkının imdadına koştu

Enis Tabak / Kosova, 14 Ocak () - Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 haftadır aşırı soğuklar ve karın etkili olduğu Kosova'da Türk askeri, Kosova'nın tek Türk köyü olan Mamuşa'nın karlı yollarını temizleyerek ulaşıma açtı. Yaklaşık 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle, ulaşımın engellendiği Mamuşa'da Mehmetçiğin yolları temizlemesiyle ulaşım sağlanmış oldu. Türk askerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Mamuşa Belediyesi Başkanı Arif Bütüç, Mehmetçiğin her zaman Kosova halkının yanında olduğunu söyledi.

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- Türk askerinin yolları temizleme çalışmaları