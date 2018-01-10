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Meghan Markle tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

Mergim Özdamar / İstanbul, 10 Ocak () – Birleşik Krallık kraliyet ailesinden Prens Harry ile Mayıs ayında evlenmeye hazırlanan Meghan Markle, düğünden önce tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. 36 yaşındaki Meghan Markle, kişisel blog'u...

Meghan Markle tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

Mergim Özdamar / İstanbul, 10 Ocak () – Birleşik Krallık kraliyet ailesinden Prens Harry ile Mayıs ayında evlenmeye hazırlanan Meghan Markle, düğünden önce tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.
36 yaşındaki Meghan Markle, kişisel blog'u The Tig'i sildikten yaklaşık bir yıl sonra Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarını da sildi.
The Suits dizisinin eski oyuncusu, dün Prens Harry ile birlikte güney Londra’da bulunan Brixton semtinde bir radyo istasyonunu ziyaret etti.
Independent’ın haberine göre, Kensington Sarayı Los Angeles doğumlu yıldızın “yıllar boyunca sosyal medya hesaplarını takip eden herkese minnettar olduğunu, ancak bu hesapları bir süredir kullanmadığı için kapattığını” söyledi.
Oyuncu, The Tig isimli blogunu Nisan 2017’de kaparken Markle şunları yazmıştı:
“Sevgili Tig arkadaşlarım, neredeyse üç senenin ardından bloguma hoşça kal demenin vakti geldi. Bir tutku projesi olarak başlayan bu platform ilham, destek, eğlence ve keyif kaynağı olan inanılmaz bir topluluk haline geldi. Günlerimi daha parlak yaptınız ve bu tecrübeyi çok fazla sevinçle doldurdunuz. Tig anlarını gülerek, risk alarak ve dünyada görmek istediğiniz değişimi koruyarak bulmaya devam edin.”  
İnsanlara kendi değerlerinin farkında olmaları gerektiğini söyleyen Markle sözlerini, “Size tekrar söylediğim gibi: siz, tatlı dostlarım, siz isteklerinizi gerçekleştirmek için yeterli özelliklere sahipsiniz. Herşey için teşekkürler” diye bitirdi.
Bununla beraber, Markle’ın Twitter veya Instagram sayfalarında herhangi bir veda mesajı yer almadı.
Meghan Markle’ın Instagram hesabı, Prens Harry ile tanışmadan önceki hayatını gösteriyordu.
Kraliyet ailesi üyelerinin sosyal medya hesaplarının olması yasak.

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