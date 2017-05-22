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Medvedev: Türk Akımı projesini kimseye kabul ettirmeye çalışmıyoruz

Moskova, 22 Mayıs, () - Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Türk Akımı boru hattının Avrupa'ya girme noktası konusunda Yunanistan ve Bulgaristan ile görüşmelere devam ettiğini, diğer ülkelerin boru hattından yararlanması için...

Medvedev: Türk Akımı projesini kimseye kabul ettirmeye çalışmıyoruz

Moskova, 22 Mayıs, () - Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Türk Akımı boru hattının Avrupa'ya girme noktası konusunda Yunanistan ve Bulgaristan ile görüşmelere devam ettiğini, diğer ülkelerin boru hattından yararlanması için imkanların olduğunu ancak AB topraklarındaki planların gerçekleştirilmesinin Avrupa ülkelerinin kararına bağlı olduğunu belirtti.

Uzunluğu yaklaşık bin kilometre olması beklenen boru hattının deniz kısmının döşenmesine başlandığını hatırlatan Medvedev, bundan sonra Türk akımının Türkiye topraklarından geçeceğini ve uzunluğu 200 kilometre olacak kara kısmının döşenmesinin başlayacağını bildirdi.

Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

“Şu an bir sürü Avrupa ülkeleri ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde boru hattının Avrupa’ya girme noktasının yerini belirliyoruz. Çeşitli teklifler geldi, Yunanistan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkeleri ile görüşmelere devam ediliyor. Dolayısıyla gelişmeler değişebilir. Bu konuda karar alındığında ekonomik faktörlerin dikkatle incelenmesi gerekiyor çünkü boru hattı siyasi bir proje değil, ekonomik bir projedir, bunu defalarca dile getirmiştik. Aynı zamanda sonuçta bu planların Avrupa topraklarında, AB devletlerinde hayata geçirilmesinin bu devletlerin alacağı kararlara bağlı olduğunu bir daha vurgulamak isterim. Biz kendimizi kimseye kabul ettirmeye çalışmıyoruz. Bu projenin ilginç ve karşılıklı olarak karlı olduğunu, bu proje konusunda gereken kararların alınması gerektiğini düşünüyoruz“.

Gazprom şirketi, Türk Akımı boru hattının deniz kısmının döşenmesine 7 Mayıs’ta başladı.

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