Medvedev: “Sanayi, yüksek rekabet gücüne sahip olmalıdır”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rus makamlarının Rus sanayi ürünlerinin ihracat hacminin büyümesi için gerekli şartları oluşturması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama yapan Başbakan Medvedev, sanayii ürün kalitesinin iyi, fiyatlarının ise uygun olması gerektiğini belirtti.

Medvedev şöyle devam etti:

“Şüphesiz ki sanayinin yüksek rekabet gücüne sahip olması şarttır. Sanayimizin ürettiği ürünlere iç piyasada olduğu gibi dış piyasalarda da talep duyulması lazım. Aynı zamanda sözüm ona ihracatın büyümesi için gerekli şartları oluşturmalıyız. Bunun için ürünlerin kalitesinin iyi, fiyatının uygun olması gerekiyor.“