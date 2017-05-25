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Medvedev, Rusya’da ham madde bağımlılığının azaldığını söyledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Mayıs () – Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, hammadde bağımlılığını azaltmayı sağlayacak sektörlerin 2016 yılında geliştiğini, ithal ikame programının sonuçlarının görünür hale geldiğini bildirdi. Medvedev...

Medvedev, Rusya’da ham madde bağımlılığının azaldığını söyledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Mayıs () – Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, hammadde bağımlılığını azaltmayı sağlayacak sektörlerin 2016 yılında geliştiğini, ithal ikame programının sonuçlarının görünür hale geldiğini bildirdi.
Medvedev hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, “Geçen sene ülke bir hayli sert ekonomi koşullarında yaşadı, fakat biz geliştik, kaliteli artış için bu sene birçok sorunu çözmemizi sağlayan bir temel oluşturduk. Bunun sonucunda sosyal yükümlülüklerimizi yerine getirdik” dedi.
Medvedev, 2016 yılı federal bütçesinin bu önceliklere tamamen uygun olduğunu, iş piyasasında istikrarlı durumun sağlanması için mali kaynakların gönderildiğini belirtti.
Medvedev, “İmkanları reel ekonomiyi desteklemek için kullandık, tabi ki her şey bizim istediğimiz gibi aktif olmadı, fakat yine de hammadde bağımlılığını azaltmayı sağlayacak öncelikli sektörler gelişti. İthal ikame programının sonuçları da gözle görülebilir hale geldi” dedi

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