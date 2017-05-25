Medvedev, Rusya'daki devlet programlarının etkisizliğinden şikayetçi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Mayıs () – Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, 2016 yılında 37 devlet programından sadece 18’inin etkili olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Rusya Hükümeti oturumunda konuşan Medvedev, “Bütçe yasasının gerçekleştirilmesinden farklı olarak bu konuda sonuçlar sıkıntısız değil. Gerçekleştirilen devlet programlarının sadece yarısı (18) etkili oldu. Diğer yarısının hayata geçirilmesi tatmin edici değil. Devlet programlarının gerçekleştirilmesinin sonuçları Ekonomik Kalkınma Bakanlığının raporunda incelendi. Programların gerçekleştirilmesinden sorumlu kişiler, bakanlıklar gerçekleştirilmesi geciken devlet programları konusunda gereken tedbirleri almalı ve 1 Temmuz’a kadar Hükümete rapor tutmalı“ dedi.