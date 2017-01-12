Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

Medvedev: Rusya, büyük imkanlarını anlayan yatırımcıya açıktır

Siyamend Kaçmaz / Moskova 12 Ocak () - Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın kendi işine başlamak ve onu geliştirmek isteyenlere, piyasalarının büyük imkanlarını anlayan yatırımcılara açık olduğunu söyledi. Rusya Hükümeti...

Medvedev: Rusya, büyük imkanlarını anlayan yatırımcıya açıktır

Siyamend Kaçmaz / Moskova 12 Ocak () - Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın kendi işine başlamak ve onu geliştirmek isteyenlere, piyasalarının büyük imkanlarını anlayan yatırımcılara açık olduğunu söyledi.

Rusya Hükümeti Yabancı Yatırımlar Denetimi komisyonu toplantısında konuşan Medvedev, yabancı yatırımcılar dahil olmak üzere yatırımcıların faaliyetlerinin canlandırılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Başbakan Medvedev şöyle devam etti:

“Çalışmamız, ekonomimizin sürdürülebilir büyüme yoluna getirmeye yöneliktir. Hedeflerimizden biri, yabancı yatırımcılar dahil olmak üzere yatırımcıların faaliyetlerinin canlandırılmasını sağlamak. Ülkemizde projeleri kurmaya ve geliştirmeye hazır olanlarla iş birliğimizi pekiştirmeye ilgi duyuyoruz. Yatırımcıların ülkemize duydukları ilgiyi koruduğunu ve bazı alanlarda pekiştirdiğini değerlendiriyoruz. Bu süreç komitemizin çalışmalarından da belli. 17 Ekim tarihinde Danışma Konseyimizin 30. Oturumunu düzenlendik. Şimdi katılımcıların sayısı ve ekonomimize yapılan yatırımların hacminin arttığını görüyoruz.

"Bu eğilim, bu tür anlaşmaların sıkça masaya yatırıldığı Komisyonumuzun çalışmalarında tespit edilebilir. İstatistik bilgileri, toplam yatırım hacminin 2014 yılının göstergelerinden daha az olsa da olumlu eğilimin söz konusu olabildiğini gösteriyor. Kriz öncesi göstergelere daha ulaşmadık ancak pek iyi sonuçları elde ettik.

"Ülkemiz, topraklarımızda kendi işine başlamak ve onu geliştirmek isteyenlere, piyasamızın büyük imkanlarını anlayanlara, Avrasya Ekonomi Birliği’nin oluşturulmasından kaynaklanan faydayı görenlere açıktır.

"Dış şoklara ayarlama dönemini geçmiş bulunuyoruz. Krize karşı gereken tedbirleri aldık, olası büyüme alanlarını görüştük (dün bunu eylem planına ait oturumda ele aldık), enflasyonu önemli ölçüde indirdik, yatırım projelerinin destek mekanizmalarını kurup devreye getirdik. Bu alanda ileride de çalışmaya devam edeceğiz.”

Oturumda, İpek Yolu Fonuna ait ‘Sibur Holding’ şirketinin hisselerinin alımı başvurusu dahil olmak üzere birkaç başvuru masaya yatırıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55