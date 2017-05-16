Medvedev pazartesi İstanbul'da

Siyamend KAÇMAZ, Moskova, 16 Mayıs () - 22 Mayıs’ta Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev İstanbul’da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ülkeleri hükümet ve devlet başkanları toplantısında Rus heyetine önderlik edecek.

Rusya hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplantının gündeminde üye ülkelerin işbirliğinin genişletilmesi, sınırdışı karayolu, deniz ve enerji altyapılarının geliştirilmesi dahil olmak üzere örgütün görevlerinin değerlendirilmesi yer alacak. Enerji, enerji verimliliği, ‘Yeşil’ teknoloji, küçük ve orta çaplı işletmelerin, bölgesel yönetimin geliştirilmesi, bölge devletlerinin ihracat potansiyelinin büyütülmesi alanlarındaki projeler görüşülmeye devam edilecek. Görüşme örgütün 25. yılına özel gerçekleştirilecek. Toplantı sonucunda ortak bildirgenin yayınlanması planlanıyor.”