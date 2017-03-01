Medvedev: Özelleştirmeler, planlandığı gibi gerçekleştirilecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart () - Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya’da yapılan özelleştirmenin yaptırımlara bağlı olmadığını, planlandığı gibi gerçekleştirileceğini açıkladı.

Medvedev, ‘Cumartesi haberleri’ programına yaptığı açıklamada, VTB bankasının özelleştirilmesinin ertelendiğinin yaptırımların kaldırılacağı anlamına gelip gelmediği sorusuna cevaben “Özelleştirme planlandığı gibi gerçekleştirilecek, bu süreç yaptırımlarla değil konjonktürle alakalıdır. Satılması karlı olan şirketleri satacağız, o kadar. Özelleştirme, ulaşmak istediğimiz bir hedef değil, bütçeye gelir kaynağı olabilecek bir araçtır. Örneğin, ‘Rosneft’ veya ‘ALROSA’ şirketleri senetlerini sattığımızda bu amacı gerçekleştirdik. Özelleştirmenin diğer sebebi, belli bir şirkette özel yatırımcının yönetime geçmesinin daha etkili olduğunu düşünmemizdir.“ dedi.