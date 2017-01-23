Medvedev: “Özel şirketlerin denetimi üç yılda bir yapılmalı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ocak () - Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, devlet kurumlarının yaptığı ayrı denetim yerine üç yılda bir özel şirketlerin kapsamlı denetimi yapma önerisinde bulundu.

Medvedev, “İleride de idari engelleri azaltmaya devam edeceğiz. Devlet kurumlarının yaptığı ayrı denetimler yerine üç yılda bir özel şirketlerin kapsamlı denetimini yapmak gerekiyor“ şeklinde konuştu.

Medvedev, denetim yapan kurumların gösterdiği faaliyetlerin özel sektör dahil olmak üzere sosyal alana baskı aracına dönüştüğünü dile getirdi. Geçen Ekim ayında Başbakan, Rusya’da federal düzeyde 40 denetim idaresinin, ülke çapında 10 bin denetim kurumu ve 100 bin müfettişin çalıştığına dikkat çekerek denetim sonuçlarının bazen iş ortamın iyileştirilmesinin ve mevcut risklerin ortadan kaldırılmasının nedeni olmadığını bildirdi.

Medvedev, herkesin bu duruma alıştığı için hiçbir değişiklik istemediğini de dile getirerek bu durumu değiştirme gerektiğini vurguladı.