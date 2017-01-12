McGurk’tan Musul ve Rakka açıklaması

Edip Sönmez / İstanbul, 12 Ocak, () - ABD’nin IŞİD İle Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Musul ve Rakka kentlerinde IŞİD’in geriletilerek, farklı yönlerden yapılan hücum hatlarının birleşmeye başladığını açıkladı.

Brett McGurk twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün doğu Musul’da bir dönüm noktasına ulaştık. Irak ordusu ve terörle mücadele servisi, kuzey ve doğudan ilerleyişlerini El Habda’da birleştiriyor. IŞİD’in savunması zayıflıyor” dedi.

Rakka operasyonuna da değinen McGurk, “Benzer şekilde Rakka’da da son 24 saat içinde Suriye Demokratik Güçleri 150 kilometrekarelik alanı teröristlerden temizleyerek kuzey ve batıdaki ilerleyiş hatlarını birleştirdi; IŞİD’i daha da sıkıştırdı” ifadelerinde bulundu.