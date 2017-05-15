McGurk, Barzani'yi ziyaret etti

Bağdat, 15 Mayıs, () - ABD'nin IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon özel temsilcisi Brett McGurk, Irak ziyaretinde Kürt Bölgesel Yönetimi Lideri Barzani ile görüştü.

IŞİD'e karşı koalisyon temsilcisi Brett McGurk, Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Başta Musul operasyonu olmak üzere IŞİD'e karşı düzenlenen askeri operasyonları değerlendiren McGurk ve Barzani, IŞİD bölgeden temizlendikten sonraki sorunların çözümünü, Erbil-Bağdat ilişkilerini ve güncel siyasi süreci de ele aldı.

McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile de bir araya geldi.

IŞİD'den kurtarılan tesisi ziyaret etti

McGurk ayrıca, IŞİD tarafından kullanılmaz hale getirilen ve Irak ordusu tarafından geri alındıktan sonra onarılan su arıtma tesisini ziyaret etti. Bölgede içme suyu kaynakları açısından büyük önemi olan ve Musul yakınlarında yer alan tesis, artık bölgede her gün 100 binden fazla haneye temiz su sağlıyor.

McGurk, koalisyon desteğiyle onarılan Salamiye su arıtma tesisini Birleşmiş Millet Kalkınma Programı Temsilcisi Lise Grande ile birlikte gezdi.

Irak Özel Kuvvetleri'yle fotoğraf çektirdi

Temsilci Brett McGurk, Musul ve çevresinde IŞİD terör örgütüne karşı savaşan Irak askerleriyle buluşarak, Irak Özel Operasyon Kuvvetleri'nden bazı askerlerle fotoğraf çektirdi.

Talabani ile görüştü

Irak Kürt Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'yle de bir araya gelen McGurk, yönetim, ekonomi ve IŞİD'le mücadele gibi konuları ele aldı. Talabani, McGurk'le görüşmesini sosyal medya hesabından "Dostum Brett McGurk'la görüşmek her zaman bir memnuniyet" diye yazarak paylaştı.

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