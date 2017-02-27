Matviyenko: Esad'ın görevi terk etmesi yönündeki talepler kabul edilemez

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Şubat () – Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Suriye sorunlarının çözümü için Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın en kısa zamanda görevi terk etmesi yönündeki taleplerin kabul edilemez olduğunu, Suriye halkının kendi kaderini demokratik prosedürlerle belirlemesi gerektiğini söyledi.

Matviyenko Orta Doğu Diyalog Kulübü "Valday"da yaptığı açıklamada, "Suriye sorununun çözümü için Beşşar Esad'ın en kısa zamanda görevini terk etmesi taleplerinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Sadece Suriye halkı demokratik prosedürlerle kendi ülkesinin kaderini seçebilir" dedi.

Bu tavrın doğruluğunu Irak, Libya, Yemen gibi ülkelerde yaşananların kanıtladığını belirten Matviyenko, "Irak'ın işgal edilmesine, Libya'nın planlı bir şekilde yok edilmesine, Yemen'de iç savaşın alevlendirilmesine olumsuz baktığımızı hiçbir zaman saklamadık. Bunların sonucu her zaman aynı, eziyetler ve ölümler" dedi.

Matviyenko, yıllarca süren çatışmaların sonucunda yıkılan altyapıların, konutların düzelmesi gibi zor bir görevin çözülmesi gerektiğini unutmamak gerektiğine dikkat çekti.