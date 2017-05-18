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Mattis'ten Suriye'de hava saldırısı açıklaması: Kendimizi savunuruz

Edip Sönmez / İstanbul, 18 Mayıs, () - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'de Esad güçlerine düzenledikleri son hava taarruzuyla ilgili açıklama yaptı. Mattis, iç savaşta rollerinin artmadığını, ancak gerektiğinde savunma amaçlı hareket...

Mattis'ten Suriye'de hava saldırısı açıklaması: Kendimizi savunuruz

Edip Sönmez / İstanbul, 18 Mayıs, () - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'de Esad güçlerine düzenledikleri son hava taarruzuyla ilgili açıklama yaptı. Mattis, iç savaşta rollerinin artmadığını, ancak gerektiğinde savunma amaçlı hareket edeceklerini söyledi.

Suriye'ye ait askeri araçların "çatışmasız bölgeye girdikleri" gerekçesiyle bombalandığı hava saldırılarıyla hakkında bir soruyu yanıtlayan Mattis, "Suriye iç savaşındaki rolümüzü artırmıyoruz. Ancak birliklerimizi koruyacağız. Bu da, sadece Amerikan askerlerinden oluşmayan bir koalisyon unsurudur. Eğer bize karşı saldırgan adımlar atarlarsa, biz de kendimizi savunuruz," dedi.

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