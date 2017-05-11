Mattis: "PKK'ya silah vermedik ve vermeyeceğiz" (Yeniden)

Edip Sönmez / İstanbul, 11 Mayıs, () - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Londra'da Başbakan Yıldırım'la yaptıkları görüşmeyi "dürüst, açık ve faydalı" olarak tanımladı.

"Türkiye'nin PKK hakkındaki endişelerine yüzde yüz katılıyoruz" diyen Mattis, "Bir NATO müttefikimiz olan Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesini destekliyoruz," şeklinde konuştu.

ABD askeri uçağında basın mensuplarına açıklama yapan Mattis ayrıca, Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadele kararlılığının devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin güvenliğine önem veriyoruz"

"Türkiye ve ABD'nin gereken değerlendirmeleri yaparak bu meseleyi çözeceğinden hiç şüphem yok" diyen Mattis "Türkiye'nin güvenliğine ciddi önem veriyoruz," ifadesini kullandı.

YPG'ye silah vermenin, Rakka'yı ele geçirmek için gerekli olduğunu savunan Mattis, "PKK'ya asla silah vermiyoruz. Daha önce de vermedik ve vermeyeceğiz," diye konuştu.