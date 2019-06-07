Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Maskeli İsrailli bir grup, Filistinli ailenin evine saldırdı

Batı Şeria’da maskeli İsrailli bir grup yerleşimci, Filistinli bir ailenin evini taşladıktan sonra evin önünde park halinde olan aracın camlarını kırdı. 

Maskeli İsrailli bir grup, Filistinli ailenin evine saldırdı
 Batı Şeria’da maskeli İsrailli bir grup yerleşimci, Filistinli bir ailenin evini taşladıktan sonra evin önünde park halinde olan aracın camlarını kırdı. 

Olay, Batı Şeria’da bulunan Kufr Yasuf bölgesinde meydana geldi. Ondan fazla maskeli İsrailli yerleşimci, Filistinli bir ailenin evini taşladı ve evin önünde park halinde olan aracın camlarını kırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, maskeli yerleşimcilerin evin önüne yaklaştıkları; yerden aldıkları taş ve diğer sert cisimleri Filistinli ailenin evine doğru fırlattıkları; evin önünde park halinde olan aracın da camlarını kırdıkları görüldü.

Yerel medya, evin ve aracın hasar aldığını ve maskeli saldırganların aracı ateşe vermeye çalıştıklarını duyurdu.

HAARETZ: İSRAİL SORUŞTURMA BAŞLATTI

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun saldırıyı teyit ettiğini ve konuya dair soruşturma başlattığını yazdı. 

İsrailli yerleşimciler, bundan önce de çoğu kez İsrailli askerlerin nezaretinde benzeri eylemleri gerçekleştiriyordu. Filistinli ailelerin bölgeden uzaklaştırılmasını sağlayarıp, bölgeyi adım adım işgal ederek; terk edilen alanlara İsrailli ailelerin yerleştirilmesi sağlanıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328