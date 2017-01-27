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Martin Schulz’lu SPD’ye destek artıyor

Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz’un Alman Sosyal Demokrat Parti SPD’nin başbakan adayı olacağının açıklanması, Almanların SPD’ye olan desteğini artırdı. ZDF kanalı için yapılan son “Politbarometer”...

Martin Schulz’lu SPD’ye destek artıyor
Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz’un Alman Sosyal Demokrat Parti SPD’nin başbakan adayı olacağının açıklanması, Almanların SPD’ye olan desteğini artırdı. ZDF kanalı için yapılan son “Politbarometer” adlı kamuoyu yoklamasına göre, bu pazar günü seçim olsa SPD’ye oy vereceklerin oranı, bir hafta öncesine göre 3 puan artarak yüzde 24’e çıktı. Araştırmada Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU’ya destek yüzde 36 düzeyinde.

Almanya için Alternatif Partisi AfD, en büyük üçüncü parti durumunda. AfD yüzde 11 oy oranına sahipken, Sol Parti’nin yüzde 10 oy alacağı tahmin ediliyor. Yeşiller partisi yüzde 8, Hür Demokrat Parti FDP ise yüzde 6 kamuoyu desteğine sahip.

Martin Schulz’a halk desteği de Merkel ile başa baş durumda. Almanların yüzde 44’ü Merkel’i başbakan olarak görmek isterken, Martin Schulz’a olan destek yüzde 40 düzeyinde. Merkel’in yüzde 57 düzeyinde destek aldığı aralık ayında SPD lideri Sigmar Gabriel’e olan destek yüzde 19 düzeyindeydi.

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