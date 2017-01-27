Martin Schulz’lu SPD’ye destek artıyor

Almanya için Alternatif Partisi AfD, en büyük üçüncü parti durumunda. AfD yüzde 11 oy oranına sahipken, Sol Parti’nin yüzde 10 oy alacağı tahmin ediliyor. Yeşiller partisi yüzde 8, Hür Demokrat Parti FDP ise yüzde 6 kamuoyu desteğine sahip.
Martin Schulz’a halk desteği de Merkel ile başa baş durumda. Almanların yüzde 44’ü Merkel’i başbakan olarak görmek isterken, Martin Schulz’a olan destek yüzde 40 düzeyinde. Merkel’in yüzde 57 düzeyinde destek aldığı aralık ayında SPD lideri Sigmar Gabriel’e olan destek yüzde 19 düzeyindeydi.