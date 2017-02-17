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Martin Schulz, Almanya’nın en sevilen politikacısı

Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti SPD’nin başbakan adayı Martin Schulz’un popülaritesi her geçen gün artıyor. Alman kamu kanalı ZDF için yapılan ‘Politbarometer’...

Martin Schulz, Almanya’nın en sevilen politikacısı
Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti SPD’nin başbakan adayı Martin Schulz’un popülaritesi her geçen gün artıyor. Alman kamu kanalı ZDF için yapılan ‘Politbarometer’ yoklamasına göre, halkın yüzde 49’u Schulz’u başbakan olarak görmek istiyor. Bir dönem popülaritesi yüzde 50’lerin üzerinde olan Başbakan Angela Merkel’i ise şu anda halkın yüzde 39’u tercih ediyor. Ocak ayı sonunda Merkel’e destek yüzde 44 iken, Schulz’a destek yüzde 40 düzeyindeydi.

En sempatik politikacı

Adaylığının açıklanmasıyla SPD’nin oylarında hızlı bir yükselişe neden olan Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz, Almanya’nın en çok beğenilen politikacıları sıralamasında da Merkel’i geride bıraktı. Beş puan üzerinden yapılan değerlendirmede iki tam puan alarak Baden Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann ile birlikte popülaritesi en yüksek siyasetçi olan Schulz, 1,7 puan alan Merkel’i burada da geçti.

En sevilen politikacılar sıralamasında ilk sıralarda olan Dışişleri eski Bakanı Frank Walter Steinmeier, cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle değerlendirme dışında tutuldu.

Bu pazar seçim olsa…

‘Politbarometer’ araştırmasına göre, bu pazar seçim olsa, iki hafta öncesine göre 6 puan artış sağlayan Schulz’lu SPD’nin yüzde 30 oy alması bekleniyor. Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU’nun oy oranı ise bu araştırmada yüzde 34 görünüyor. Yeşiller’in yüzde 9, Sol Parti’nin yüzde 7, Hür Demokrat Parti’nin yüzde 6, sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi AfD’nin ise, yüzde 10 oranında oy alması bekleniyor.

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